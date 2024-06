Euro 2024: Reprezentacja Portugalii. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostwa Europy 2024

Reprezentacja Portugalii będzie na turnieju w Niemczech stawiana jako jeden z faworytów do sięgnięcia po medal tej imprezy. Trudno się dziwić, bowiem znalazła się ona w najlepszej ósemce mistrzostw świata niespełna dwa lata temu, a niewiele brakowało, by weszła do strefy medalowej, jednak w ćwierćfinale przegrała skromnie 0:1 z Marokiem. Kolejnym, zdecydowanie ważniejszym argumentem za drużyną z Półwyspu Iberyjskiego jest fakt, że pod wodzą nowego szkoleniowca Roberto Martineza rozegrała ona wyśmienite eliminacje Euro 2024. Portugalczycy wygrali wszystkie 10 meczów przeciwko Słowacji, Luksemburgowi, Islandii, Bośni i Hercegowinie i Liechstensteinowi, tracąc w nich tylko dwie bramki (w wygranym 3:2 meczu ze Słowacją) i strzelając aż 36! Oczywiście, być może przeciwnicy nie byli z najwyższej półki, ale z takimi też trzeba umieć wygrywać, co nie wychodziło najlepiej choćby polskiej kadrze w swojej grupie.

Trener: Roberto Martinez

Z pewnością postać Roberto Martineza może być uznawana za tę, która miała duży wpływ na to, jak wyglądały eliminacje Euro 2024. Może być on kojarzony przede wszystkim z reprezentacją Belgii, którą prowadził w latach 2016-2022, ale wcześniej zbierał on doświadczenie w Swansea, Wigan (z którym zdobył nawet Puchar Anglii w 2013 roku) oraz Evertonie. Wspomnianą reprezentację Belgii doprowadził natomiast do brązowego medalu mistrzostw świata 2018, ćwierćfinału Euro 2020 oraz 4. miejsca Ligi Narodów w 2021 roku. W 2022 roku jednak Belgia nie wyszła z grupy na mundialu (jej kosztem dalej przeszli późniejsi półfinaliści Chorwacja i Maroko, które spotkały się w meczu o trzecie miejsce), co spowodowało zwolnienie Martineza. Ten przejął reprezentację Portugalii po Fernando Santosie i okazało się to strzałem w dziesiątkę dla Portugalczyków, którzy pod wodzą Martineza, jak wspomnieliśmy, wygrali wszystkie 10 meczów el. Euro 2024, a także sparingi ze Szwecją oraz Finlandią. Do tej pory ponieśli tylko jedną porażkę, w towarzyskim meczu ze Słowenią w marcu 2024 roku.

Największa gwiazda: Cristiano Ronaldo

Nie ma wątpliwości, że wciąż największą gwiazdą reprezentacji Portugalii jest Cristiano Ronaldo. Mimo 39 lat na karku i grze w słabszej względem europejskich lidze saudyjskiej, była gwiazda Manchesteru United czy Realu Madryt jest czołową postacią w swojej drużynie narodowej. Świadczy o tym choćby fakt, że zagrał on w 9 na 10 meczów Portugalii w el. Euro 2024, we wszystkich w pierwszym składzie i w większości pełne 90 minut. Strzelił on w eliminacjach 10 bramek i zanotował 2 asysty, walnie przyczyniając się do tak dobrego wyniku drużyny. Nie będzie więc żadnym zdziwieniem, jeśli Ronaldo będzie także centralną postacią swojej drużyny na samym Euro 2024, jak miało to miejsce na poprzednich wielkich turniejach reprezentacji Portugalii.

Terminarz Portugalii na Euro 2024:

18.06, godz. 21:00 Portugalia - Czechy

22.06, godz. 18:00 Turcja - Portugalia

26.06, godz. 21:00 Gruzja - Portugalia

Portugalia na mistrzostwach Europy:

1960 – 1980 – nie zakwalifikowała się

1984 – półfinał

1988 – 1992 – nie zakwalifikowała się

1996 – ćwierćfinał

2000 – półfinał

2004 – II miejsce

2008 – ćwierćfinał

2012 – półfinał

2016 – mistrzostwo

2020 – 1/8 finału

