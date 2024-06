Euro 2024: Reprezentacja Ukrainy. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostwa Europy 2024

Reprezentacja Ukrainy radzi sobie bardzo dobrze na międzynarodowych boiskach, mimo że od 2014 roku zmaga się z utratą części swojego terytorium, przez co musiała zrezygnować z gry m.in. w Doniecku, gdzie wcześniej odbywała się część Euro 2012, a od 2022 roku kraj ten zmaga się z pełnoskalową inwazją ze strony Rosji. To sprawiło, że Ukraina gra swoje mecze domowe m.in. w Polsce czy Niemczech, ale mimo to potrafi radzić sobie bardzo dobrze. Niewiele brakowało, a Ukraina awansowałaby bezpośrednio na Euro 2024, rywalizując w grupie z Anglią oraz Włochami. Ostatecznie dostała się na turniej przez baraże i z pewnością będzie jednym z faworytów do wyjścia ze swojej grupy.

Trener: Sergiy Rebrov

Postać trenera reprezentacji Ukrainy z pewnością bardzo ciekawy punkt całej kadry. Rebrov w przeszłości nie był ani wielką gwiazdą piłki nożnej, ani też nie trenował czołowych drużyn Europy czy świata. Jako piłkarz odnosił wiele sukcesów w Dynamie Kijów, z którym sięgnął m.in. po aż 9 tytułów mistrzowskich. W swoim CV ma także dwa mistrzostwa Rosji z Rubinem Kazań oraz mistrzostwo Turcji z Fenerbahce. Jako trener prowadził wspomniane Dynamo Kijów w latach 2014-2017, zdobywając po dwa mistrzostwa i puchary kraju, oraz po Superpuchar. Później zatrudniony był krótko w saudyjskim Al-Ahli, a następnie trzy lata (2018-2021) spędził w Ferencvarosie, zdobywając trzy tytuły mistrza Węgier. Przed reprezentacją Ukrainy pracował jeszcze w Al-Ain w ZEA i warto zauważyć, że w kadrze narodowej pracuje ledwie rok, bo od czerwca 2023 roku, gdy zastąpił zwolnionego pod koniec 2023 roku Oleksandra Petrakova. Można więc powiedzieć, że to głównie jego zasługą jest awans na Euro 2024.

Największa gwiazda: Oleksandr Zinchenko

Choć w minionym sezonie świetnie w rozgrywkach klubowych radzili sobie Artem Dovbyk i Viktor Tsygankov z Girony, wiele mówiło się o Michailo Mudryku z Chelsea, to jednak trudno nie wskazać na Oleksandra Zinchenkę, jako największą gwiazdę reprezentacji Ukrainy. W przeszłości zawodnik Manchesteru City, a obecnie gracz Arsenalu, od lat stanowi o sile swojej kadry i jest czołową postacią właśnie wspomnianych zespołów, które rywalizują o najwyższe cele w lidze angielskiej. Zinchenko zadebiutował w kadrze już w 2015 roku i był jej czołową postacią podczas niezwykle udanych mistrzostw Europy w 2021 roku (gdzie Ukraina dotarła do ćwierćfinału), a także eliminacji Euro 2024, gdzie Zinchenko nie tylko grał często w podstawowym składzie, ale też nie raz występował w roli kapitana drużyny. Koniec sezonu nieco popsuła mu kontuzja, jednak nie ma wątpliwości, że będzie to niezwykle ważna postać podczas samego turnieju w Niemczech.

Terminarz Ukrainy na Euro 2024

17.06, godz. 15:00 Rumunia - Ukraina

21.06, godz. 15:00 Słowacja - Ukraina

26.06, godz. 18:00 Ukraina - Belgia

Ukraina na mistrzostwach Europy:

1960 – 1992 – była częścią ZSRR

1996 – 2008 – nie zakwalifikowała się

2012 – faza grupowa

2016 – faza grupowa

2020 – ćwierćfinał

EuroExpress 06.06.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.