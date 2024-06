i Autor: Cyfrasport Sebastian Kosa

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Sebastian Kosa. Sylwetka reprezentanta Słowacji

Sebastian Kosa to jeden z najmłodszych piłkarzy powołanych do reprezentacji Słowacji na Euro 2024. 20-letni obrońca Spartaka Trnawa uchodzi za spory talent, a polscy kibice mogą pamiętać go m.in. z zeszłorocznego dwumeczu w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy pomiędzy słowackim klubem a Lechem Poznań. To Spartak sensacyjnie wyeliminował "Kolejorza", a Kosa zagrał w obu meczach. W kadrze rozegrał dopiero jedno spotkanie i na Euro prawdopodobnie będzie jednym z rezerwowych.