Euro 2024: stadion w Berlinie. Informacje techniczne, pojemność, ciekawostki, mecze

Nasi w finałach ME

Obiekt użytkowany jest na co dzień: tutaj swoje mecze ligowe rozgrywa miejscowa Hertha. Od niemal 40 lat właśnie Olympiastadion jest też areną finałowego meczu o Puchar Niemiec. W 2015 roku gościł z kolei finalistów Champions League: Barcelona zwyciężyła tutaj Juventus 3:1. Był też berliński stadion miejscem rozgrywania spotkań zarówno w trakcie mistrzostw świata 1974 (trzy gry grupowe), jak i 2006. W trakcie tego drugiego mundialu odbyło się tu aż sześć gier, w tym pamiętny finał Włochy – Francja, rozstrzygnięty na korzyść Squadra Azzura rzutami karnymi. Murawę przedwcześnie opuścić musiał wówczas Zinedine Zidane, sprowokowany przez Marco Materazziego.

Stadion w Berlinie – ciekawostki

Stadion, mieszczący się w dzielnicy Charlottenburg, został wybudowany specjalnie na potrzeby XI Letnich Igrzysk Olimpijskich. To właśnie po jego bieżni niemal 90 lat temu biegał – i zdobywał cztery złote medale igrzysk – legendarny Jesse Owens, przyprawiając o wściekłość ówczesnego kanclerza III Rzeszy. I to właśnie tutaj w 2009 roku rekordy świata na 100 i 200 m – niepobite do dziś – ustawiał równie genialny Jamajczyk, Usain Bolt. Występowały tu wielkie gwiazdy muzyczne (m.in. Madonna i Depeche Mode), a msze święte celebrowali papieże: Jan Paweł II i Benedykt XVI.

Stadion w Berlinie – informacje

W przeciwieństwie do paru innych obiektów EURO 2024 (w Dortmundzie czy w Monachium), berlińska arena nie ma na co dzień miejsc stojących, które na czas turnieju trzeba wypełniać siedziskami. Jej pojemność jest więc stała, wynosi blisko 74,5 tysiąca krzesełek.

Euro 2024: Mecze na stadionie w Berlinie

Berlin będzie gościć następujące spotkania:

● 15 czerwca: Hiszpania – Chorwacja (grupa )B

● 21 czerwca: Polska – Austria (grupa D)

● 25 czerwca: Holandia - Austria (grupa D)

● 29 czerwca - 1/8 finału: 2. zespół grupy A - 2. zespół grupy B

● 6 lipca – ćwierćfinał

● 14 lipca - finał