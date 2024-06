i Autor: AP PHOTO Valentin Mihaila

Reprezentacja Rumunii

Euro 2024: Valentin Mihaila. Sylwetka reprezentanta Rumunii

dko 19:09

W 26-osobowej kadrze powołanej przez Edward Iordanescu na Euro 2024 do reprezentacji Rumunii jest dwóch zawodników występujących na co dzień we włoskiej Parmie. Jednym z nich jest Valentin Mihaila, który regularnie dostaje powołania do drużyny narodowej i na koncie ma już kilkadziesiąt występów dla Rumunii.