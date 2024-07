Fani Kyliana Mbappe nie mogli powstrzymać łez po tych słowach. Gorzka ocena gwiazdora Francji, powiedział o tym bez ogródek

Mistrzostwa Europy w Niemczech powoli zmierzają do końca. Oczy wszystkich piłkarskich kibiców przez blisko miesiąc skupiały się na emocjach związanych z tą imprezą. Wielu faworytów pożegnało się z Euro 2024, było także kilka niespodzianek oraz nie zabrakło rozczarowań. We wtorkowy wieczór rozegrał się pierwszy półfinał pomiędzy Hiszpanią, a Francją. Już od pierwszych minut spotkanie nabrało rumieńców, gdy na listę strzelców wpisał się Kolo Muani. Podopieczni Luisa de la Fuente nie poddali się i od razu rzucili się do odrabiania strat. W 21. minucie fenomenalnym strzałem zza pola karnego popisał się młodziutki Lamine Yamal, a cztery minuty później Dani Olmo bardzo dobrze odnalazł się pod bramką rywali i z pomocą Julesa Kounde dał Hiszpanii zwycięstwo. Emocji nie brakowało do ostatniego gwizdka, ale ostatecznie to piłkarze "La Furia Roja", jako pierwsi zameldowali się w finale imprezy w Niemczech.

Gorzkie słowa Kyliana Mbappe po meczu. Kapitan reprezentacji nie wytrzymał, wypalił o tym wprost

Po meczu Kylian Mbappe zabrał głos na temat swojej formy i przygotowaniu do kolejnego sezonu. - Chciałem zdobyć mistrzostwo Europy i wypaść dobrze w turnieju. Nie udało się ani jedno, ani drugie. Taki wynik odbieram jako porażkę. Czuję rozczarowanie z powodu wyniku i swojej formy Sezon był długi i wyczerpujący. Niestety, już jedziemy na wakacje, ale odpoczynek na pewno się przypada. Nie byłem do końca zdrowy i jadę do domu, muszę to zaakceptować. Na pewno muszę też odpocząć. Potrzebuję odzyskać świeżość i dobrze przepracować okres przygotowawczy w nowym klubie - podsumował kapitan reprezentacji Francji.