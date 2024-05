Gwiazdor reprezentacji umawia się z boginią piękna. Nawet deszcz nie ugasi bijącego od niej żaru, musieliśmy usiąść, gdy zobaczyliśmy te zdjęcia

Nie dowierzaliśmy własnym uszom, co Zbigniew Boniek powiedział o Polakach przed Euro 2024. I to w... egipskiej telewizji

Szkocki piłkarz spotyka się z prawdziwą boginią

Jack Hendry być może nie jest tak rozpoznawalny jak Andrew Robertson czy Scott McTominay, ale ma nie mniejszy wpływ na grę swojej reprezentacji. 29-latek występuje obecnie w Al-Ettifaq FC w Arabii Saudyjskiej, co nie przeszkadza mu pełnić wiodącej roli w reprezentacji Szkocji. W dużej mierze przyczynił się on do awansu swojej drużyny na mistrzostwa Europy – zagrał w pięciu z ośmiu meczów eliminacyjnych (dwa ominął z powodu urazu). Co ciekawe, po 5 meczach Szkocja prowadziła nawet w tabeli z kompletem punktów i przewagą trzech oczek nad wielką Hiszpanią. Później Szkoci zanotowali porażkę i dwa remisy, ale nie musieli się już bać o swój awans na EURO. Hendry może być raczej spokojny o swoje powołanie, a w kolejnych wyzwaniach w karierze wspierać go będzie z pewnością zjawiskowa partnerka.

Ciężko oderwać wzrok od gorących zdjęć Robyn Keen

Robyn Keen to postać niezwykle interesująca. Niedawno przez „The Sun” została ogłoszona najpiękniejszą kobietą w Wielkiej Brytanii i co rusz trafia ona na czołówki tamtejszych portali. Aż dziw bierze, że tak piękna kobieta ma jedynie 30 tys. obserwujących na Instagramie. Warto zauważyć jednak, że Keen ma jednak do zaoferowania o wiele więcej, niż piękne ciało i uroda. Studiowała ona psychologię na uniwersytecie w Nottingham i neurologię w King's College London.

Fani niedawno mogli zastanawiać się, czy u pary wszystko w porządku, bowiem kobieta nie publikowała wiele wspólnych zdjęć z Hendrym. Niedawno jednak na Instagramie udostępniła zdjęcie z ukochanym i ciążowym brzuszkiem. Jej profil, jak wspomnieliśmy, obserwuje nieco ponad 30 tys. osób, ale liczba ta powinna wzrosnąć. Zwłaszcza, że Robyn Keen nie stroni od odważnych zdjęć, na których chwali się swoimi kobiecymi wdziękami. Więcej zdjęć partnerki Jacka Hendry'ego zobaczycie w galerii powyżej.