Hiszpania - Włochy NA ŻYWO transmisja z meczu Euro 2024 20.06.2024

Hiszpania i Włochy udanie rozpoczęły Euro 2024. W pierwszej kolejce fazy grupowej Hiszpanie rozbili 3:0 Chorwację, a Włosi pokonali Albanię 2:1, choć już po 22 sekundach przegrywali 0:1 po najszybszym golu w historii mistrzostw Europy. Już w drugiej kolejce dojdzie do prawdziwego europejskiego hitu, który na ostatnim Euro odbył się w półfinale i o wyniku decydowały rzuty karne, a 12 lat temu rozegrano go w finale Euro 2012 odbywającego się w Polsce i Ukrainie. Wtedy również Hiszpania i Włochy spotkały się już w grupie, a następnie doszły do ścisłego finału. Kto wie, być może podobnie będzie na Euro 2024, ale na razie obie te reprezentacje muszą potwierdzić awans do fazy pucharowej. Jedna z nich może sobie to zapewnić już w czwartek wieczorem.

Mecz Hiszpania - Włochy w grupie B Euro 2024 odbędzie się w czwartek, 20 czerwca. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport, a online na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl. Serdecznie zapraszamy!