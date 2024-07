Hiszpanie prowokują Toniego Kroosa! Chcą mu zrobić jutro wielkie pożegnanie, nagrali film [WIDEO]

Co za porównanie!

A to ciekawe

Wiadomo było już przed mistrzostwami, że Kroos zakończy wstępy w reprezentacji, a jednocześnie swoją karierę po finałach EURO. Do końca pozostało mu niewiele meczów, a być może tylko jeden, w co wierzą autorzy filmu pokazanego w programie „El Chiringuito”. Pokazano w nim w zabawny sposób przygotowania sali do pożegnalnej imprezy dla znakomitego piłkarza. Na ścianach sali umieszczono zdjęcia zawodnika, również w koszulce Realu Madryt, w którym odnosił największe sukcesy w karierze.

Był jednym z wygranych reprezentantów Polski na EURO. Poznał swoją przyszłość we Włoszech, ważna decyzja

- Wyślemy cię na emeryturę, Toni. Przykro nam, ale w najbliższy piątek zakończymy twoją karierę. Przygotowaliśmy dla ciebie przyjęcie – takim napisem opatrzono film, który opublikowano na portalu X. 34-letni Kroos do tej pory rozegrał 113 meczów w reprezentacji Niemiec. Zdobył z nią mistrzostwo świata w 2014 roku. Z Realem Madryt aż 5 razy wygrał Ligę Mistrzów, a jeden raz z Bayernem Monachium. Czy znakomity pomocnik da się wysłać na emeryturę, zobaczymy już jutro. Początek meczu Hiszpania – Niemcy w Stuttgarcie o godz. 18.00.

Wyjaśniła się przyszłość trenera Manchesteru Utd. Nowy współwłaściciel klubu podjął ważną decyzję