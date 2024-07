Wyjaśniła się przyszłość trenera Manchesteru Utd. Nowy współwłaściciel klubu podjął ważną decyzję

Ten Hag jest trenerem „Czerwonych Diabłów” od lipca 2022 roku, a w minionym sezonie drużyna w rozgrywkach Premier League spisała się fatalnie, bo zajęła dopiero 8 miejsce. Zrehabilitowała się w Pucharze Anglii zdobywając to trofeum po wygranej z rywalem zza między, Manchesterem City. - Niczego nie pragnę bardziej niż zrzucenia Manchesteru City i Liverpoolu z piedestału – mówił na początku tego roku Jim Ratcliff, gdy został współwłaścicielem „Czerwonych Diabłów”. Ratcliff wyznał wówczas, że był kibicem MU od dziecka.

Dzisiaj poinformowano, że klub przedłuży umowę z trenerem Erikiem ten Hagiem o rok, bo dotychczasowa była ważna do czerwca 2025 roku. - Jestem bardzo zadowolony, że osiągnęliśmy porozumienie z klubem. Patrząc na ostatnie dwa lata, możemy z dumą spojrzeć na dwa zdobyte trofea. Widać wiele przykładów na to, że dokonaliśmy postępu od czasu, gdy dołączyłem do klubu. Przed nami wciąż dużo ciężkiej pracy, żeby osiągnąć poziom, jakiego oczekuje się od Manchesteru United. Oznacza to walkę o tytuły w Anglii i w Europie. W klubie panuje jednak jedność wizji osiągnięcia tych celów - powiedział ten Hag po przedłużeniu umowy z 20-krotnymi mistrzami Anglii.

