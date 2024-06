Chorwacka piękność rozgrzała nas do czerwoności! Ivana Knoll to prawdziwa miss EURO 2024, mamy gorące zdjęcia!

Kto gra jutro na Euro 2024? W niedzielę 23.06.2024 ciąg dalszy piłkarskich emocji, a kibice zastanawiają się już jakie mecze jutro. Mamy dla nich kiepskie wiadomości. Mecze jutro na Euro 2024 to tylko dwa spotkania - oba o godzinie 21. To dlatego, że to ostatnia kolejka zmagań w fazie grupowej.

Jakie jutro mecze w niedzielę 23.06.2024 Euro 2024

Szwajcaria - Niemcy (godzina 21, grupa A)

Mecz Szwajcaria - Niemcy (godz. 21, grupa A, Frankfurt) zapowiada się bardzo ciekawie. Gospodarze mistrzostw prowadzą w tabeli grupy A z kompletem zwycięstw. Najpierw pokonali 5:1 Szkocję, a potem ograli 2:0 Węgrów. Szwajcarzy po zwycięstwie 3:1 nad Węgrami zremisowali 1:1 ze Szkocją. - Chcemy wygrać grupę i to jest nasz główny cel - powiedział Julian Nagelsmanna, trener reprezentacji Niemiec. - Zawsze miło jest wygrywać grupę i wolałbym uniknąć mocnego rywala w 1/8 finału, ale nie mamy wpływu na wyniki w innych grupach. Chcemy nabrać większego rytmu. Nie zamierzam dokonać siedmiu zmian na przykład siedmiu zmian w składzie, to mogę wykluczyć - dodał.

Szkocja - Węgry (godzina 21, grupa A)

Mecz Szkocja - Węgry (godz. 21, grupa A, Stuttgart) to spotkanie dwóch zespołów, które wciąż mają szanse na awans, ale ich sytuacja jest bardzo trudna. Węgrzy nie zdobyli żadnego punktu, przegrywając 1:3 ze Szwajcarią i 0:2 z Niemcami. Szkoci po porażkę 1:5 z Niemcami zdołali zremisować 1:1 ze Szwajcarią. - Zdecydowanie musimy wygrać z Węgrami - podkreśla Steve Clarke, trener reprezentacji Szkocji. - Zawsze wiedzieliśmy, że potrzebne nam punkty zostaną zdobyte w tych dwóch meczach, ze Szwajcarią i Węgrami. Mamy więc teraz jeden punkt, co oznacza, że ​​mamy szansę na awans do fazy play-off. Wierzę, że jeśli zdobędziemy trzy punkty, przejdziemy do następnego etapu - dodał.

MECZE JUTRO niedziela 23 czerwca 2024 Gdzie oglądać?

Szwajcaria - Niemcy godz. 21 TVP 1

Szkocja - Węgry godz. 21 TVP Sport

QUIZ EURO 2024. Żony i partnerki polskich piłkarzy. Dopasuj! Pytanie 1 z 8 Prościej się nie da! Na zdjęciu widzimy ukochaną... Arkadiusza Milika Roberta Lewandowskiego Nicoli Zalewskiego Dalej