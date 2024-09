Nagłe informacje w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Media podają wiadomość, wiemy o czym rozmawiał z trenerem Barcelony!

To wtedy Wojciech Szczęsny podpisze kontrakt z Barceloną! Jest oficjalna data, już wszystko jasne

Wojciech Szczęsny jest coraz blisko podpisania kontraktu z Barceloną. Według informacji, zawodnik przechodzi testy medyczne i już w poniedziałek zostanie ogłoszony jako golkiper Barcy. Według doniesień Łukasza Wiśniowskiego, bramkarz i szkoleniowiec klubu - Hansi Flick, odbyli już rozmowę i wiadomo, czego ona dotyczyła. Wszystko staje się jasne!

Wojciech Szczęsny rozmawiał z Flickiem. Wiadomo, o czym!

Transfer Szczęsnego wzbudza wielkie emocje i jest bardzo wyczekiwany przez fanów Barcy. Wokół powrotu piłkarza z emerytury pojawia się wiele informacji, a najnowszą z nich przekazał Łukasz Wiśniowski. W audycji portalu "meczyki.pl" dziennikarz przekazał, że bramkarz i Hansi Flick już rozmawiali i rozprawiali na temat stylu gry klubu.

- Z tego, co wiem, Hansi Flick rozmawiał z Wojciechem Szczęsnym. Tematem rozmowy był styl gry Barcelony (...) Szczęsny jest przyzwyczajony do trochę innego stylu gry. Juventus to była drużyna, która grała dość defensywnie, w niskim bloku. Podobnie jak reprezentacja Polski. Oczywiście, "Stara Dama" miała epizody - za Pirlo czy Sarriego - w których chciała grać inaczej, ale z reguły Wojtek świetnie czuł się w systemach Massimiliano Allegriego. Flick jest innym szkoleniowcem - tak samo jak Barcelona - przekazał dziennikarz Meczyki.pl.