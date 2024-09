Trener Śląska ujawnia praktyki w Ekstraklasie: Dzwonili do klubu, żeby go zmienić, już zgłoszono następcę

Były trener Lecha Poznań rusza na ratunek po kompromitacji. To będzie powrót do klubu

Wrocławianie w siedmiu spotkaniach (dwa ma zaległe) zgromadzili zaledwie cztery punkty i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Sytuacja robi się nerwowa. Jacek Magiera przed meczem z Motorem Lublin zdradził, że dyrektor sportowy klubu David Balda dostał od menedżera propozycję trenera, który mógłby przejąć wrocławski zespół. – To nie ma wpływu na naszą pracę – zaraz zapewnił Magiera.

Magiera opowiada o obrotnym menedżerze

– Zdajemy sobie sprawę jaka jest atmosfera i co się dzieje wokoło. Doszło do sytuacji, że jeden z menedżerów już zadzwonił do naszego dyrektora sportowego Davida Baldy i zaproponował trenera w moje miejsce. Ciekawe, że ten sam menedżer dwa dni wcześniej dzwonił do mnie i proponował mi piłkarza... – ujawnił Jacek Magiera.

Szkoleniowiec wicemistrzów Polski zwrócił uwagę, że trzeba spojrzeć szerzej, aby ocenić aktualną sytuację Śląska.– Wszystkich nas to denerwuje i irytuje, że nie wygrywamy. Ale spójrzmy, że mierzyliśmy się z Legią, Pogonią, Lechem, czyli czołowymi zespołami, a u siebie ostatni raz zagraliśmy 15 sierpnia. To też ma wpływ na to, co się dzieje. Musimy jednak sobie z tym poradzić, bo takie sytuacje się zdarzają. Najważniejsza jest wiara i wzajemne zaufanie. Ja w tych piłkarzy, z którymi pracuję od dłuższego czasu, wierzę – dodał Magiera.

Śląsk w siedmiu meczach zdobył zaledwie sześć goli, z czego trzy w spotkaniu z Pogonią Szczecin (3:5). Magiera przyznał, że jest to problem, ale zaraz dodał, że brak wygranych to nie tylko problem formacji ataku.

– Od każdej z formacji oczekuję w meczu z Motorem lepszej postawy od tego, co było z Lechem. W Poznaniu mieliśmy jedną okazję na gola i powinniśmy trafić do siatki, ale determinacja piłkarzy Lecha ich uratowała. W pozostałych meczach tych sytuacji było więcej, ale też nie strzelaliśmy. Może potrzeba nam było więcej odwagi, szaleństwa. Może czasami trzeba zrobić coś niekonwencjonalnego, co zaskoczy rywali a nam da sukces – skomentował Magiera. Początek meczu Motor – Śląsk w sobotę 28 września o 17.30.