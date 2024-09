Katowicki beniaminek na półmetku jesieni cieszy oko swego trenera. Ale są trzy zastrzeżenia

Były trener Lecha Poznań rusza na ratunek po kompromitacji. To będzie powrót do klubu

GKS Katowice na półmetku jesieni cieszy oko swego trenera.

Katowiczanie fundują swym kibicom bardzo zmienne emocje: od goryczy – 1:2 z Radomiakiem, 0:0 z Motorem, wyjazdowe 0:3 z Górnikiem – po ekstazę (wygrana 1:0 w Mielcu, pokonanie białostockiego mistrza Polski 3:1). Ocena formy podopiecznych, dokonana przez Góraka, generalnie jest jednak pozytywna. - Życzyłbym sobie, aby ta druga cześć jesieni była grana w taki sposób, jak dotychczasowe spotkania. Bo było masę zadowolenia z postawy zawodników, widziałem wiele pozytywnych rzeczy – zaznacza trener GieKSiarzy.

Rafał Górak ma trzy zastrzeżenia

Ma jednak zastrzeżenia do… całościowego dorobku swej ekipy. - Po pierwsze - chciałbym ciut więcej punktów. Po drugie – życzyłbym sobie mniej straconych bramek (katowiczanie do tej pory stracili ich 12 – dop. aut.). No i trzecia rzecz: chciałbym się wystrzec takiej gry, jak druga połowa z Górnikiem – dodaje Rafał Górak.

W postawie szkoleniowca zdecydowanie dominuje jednak nuta optymizmu, a on sam odwołuje się do niedawnej przeszłości. - Z wnioskami dotyczącymi naszej „adaptacji” w ekstraklasie jeszcze trochę poczekajmy. Wszak sytuacja na półmetku tamtego sezonu nie dawała nam wielkich możliwości i nadziei awansu do ekstraklasy – mówi przypominając, że po 17. kolejce GKS był dopiero dwunasty w tabeli, z dziewięciopunktową stratą do drugiej pozycji. - A co zdarzyło się potem, i gdzie skończyliśmy po 34. kolejce, wszyscy wiedzą – dodaje z uśmiechem.

Mecz 10. kolejki GKS Katowice – Pogoń Szczecin rozpocznie się przy Bukowej w piątek o godz. 18.00. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 5.