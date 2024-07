i Autor: AP PHOTO Hiszpania mistrzem Europy

Podzielacie to zdanie?

To jeden z bohaterów reprezentacji Hiszpanii. Tak nazwał go słynny bramkarz, co za określenie!

Reprezentacja Hiszpanii sięgnęła po mistrzostwo Europy. W finale nie dała szans Anglii, wygrywając 2:1. To było zasłużone zwycięstwo. Kto miał wkład w wywalczenie tytułu? To jeden z bohaterów reprezentacji Hiszpanii. Tak nazwał go legendarny bramkarz Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". Co za określenie!