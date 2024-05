Jan Tomaszewski szczerze o reprezentacji Polski. Wszystko na miesiąc przez meczem z Holandią, ma jedno marzenie

Jan Tomaszewski postanowił powiedzieć o szansach Polaków na mistrzostwach Europy. Już za miesiąc zagramy w Niemczech w arcytrudnym starciu przeciwko Holandii i co tu dużo mówić, nie jesteśmy faworytami tego starcia. Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, że ma jedno marzenie względem spotkania. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości.

Jan Tomaszewski szczerze o szansach Polaków na EURO. Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości

Już za miesiąc Polacy rozegrają swoje pierwsze spotkanie na mistrzostwach Europy. Rywalem "Biało-Czerwonych" będzie Holandia, przeciwko której naszej drużynie narodowej zawsze grało się ciężko. Mimo to, Tomaszewski jest optymistą w to, jak może wyglądać gra naszej drużyny. Co prawda nie wierzy w to, żeby Polacy przechodzili przez kolejne fazy turnieju, ale ma marzenie, aby styl rozgrywki był dobry i przypominał ten, który "Biało-Czerwoni" grali w spotkaniu przeciwko Francji na mistrzostwach świata.

- Ja tutaj jestem optymistą, jeśli chodzi o jedną rzecz. Nie mam ambicji, że będziemy mistrzami Europy, że wyjdziemy z grupy i będziemy grać dalej. Ja mam tylko jedno marzenie. Żeby nasza drużyna pokazała taki styl gry jak na mistrzostwach świata przeciwko Francji, a nie przeciwko Argentynie. Żebyśmy się po prostu nie wstydzili. - mówi Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".