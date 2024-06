Jest decyzja w sprawie Roberta Lewandowskiego?! Eksperci nie mają dobrych wieści

Medalista hiszpańskiego mundialu zachwycony polskim kadrowiczem. I nie tylko on: niemiecka legenda też go chwaliła [ROZMOWA SE]

Mecz Polski z Austrią jest bez wątpienia jednym z najważniejszych, jak nie najważniejszym spotkaniem dla biało-czerwonych. Podopieczni Michała Probierza, jeśli zwyciężą z najbliższym rywalem to zyskają ogromną szansę, aby zakwalifikować się do fazy pucharowej mistrzostw Europy 2024. Walka będzie na pewno do samego końca, a warto zaznaczyć, że wszyscy kibice liczyli na to, że od pierwszych minut pojawi się lider kadry - Robert Lewandowski. Napastnik nie mógł pojawić się na murawie w starciu z Holandią przez to, że nabawił się kontuzji w meczu towarzyskim z Turcją. Niespełna dwie godziny przed meczem pojawiły się niepokojące głosy ekspertów na temat występu piłkarza Barcelony.

Robert Lewandowski rozpocznie dzisiejsze spotkanie na ławce rezerwowych ‼️ takie sygnały docierają do #gikinews 👀 #EURo2024— Lukasz Gikiewicz (@gikiewiczlukasz) June 21, 2024

🇵🇱W ataku zagrają prawdopodobnie Adam Buksa i Krzysztof Piątek. https://t.co/aLW9CQYFoJ— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 21, 2024

Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego od pierwszych minut?! Jasny przekaz ekspertów

Na temat występu Lewandowskiego od pierwszych minut w meczu z Austrią wypowiedzieli się Łukasz Gikiewicz oraz Tomasz Włodarczyk na platformie "X" (wcześniej Twitter). - Robert Lewandowski rozpocznie dzisiejsze spotkanie na ławce rezerwowych ‼️ takie sygnały docierają do #gikinews - napisał pierwszy z nich.

Włodarczyk natomiast poinformował, kto ewentualnie pojawi się w miejsce Lewandowskiego. - W ataku zagrają prawdopodobnie Adam Buksa i Krzysztof Piątek - można przeczytać.