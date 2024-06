Kacper Urbański zbawi reprezentację Polski? Maciej Szczęsny o młodym kadrowiczu, przywołał historię byłej gwiazdy Realu

Serhij Rebrow o motywacji Ukraińców przed występem na EURO, to wystarczy. Co za słowa o gwieździe reprezentacji Polski!

Były bramkarz Maciej Szczęsny był gościem programu na żywo na kanale "Super Expressu". Dostał pytanie, czy tacy młodzi piłkarze jak Kacper Urbański powinni już tak szybko dostawać powołania do drużyny narodowej. - Myślę, że tak - powiedział Maciej Szczęsny w rozmowie na kanale "Super Expressu" na youtube. - Gra na takiej pozycji, na której czasami fantazja ułańska i rzucanie się z motyką na słońce nie przynosi jakichś koszmarnych strat i debetów - zauważył i dodał: - Znam takiego, który grał na takiej pozycji. Był bramkarzem i - jak pamiętam - w wieku 16 lat całkiem niespodziewanie wszedł do drużyny Realu, która biła się o mistrzostwo Hiszpanii czy Puchar Europy. Zrobił fantastyczną karierę. Przez wiele lat nikt nie wyobrażał sobie, że ktoś inny może bronić w Realu i reprezentacji Hiszpanii niż ten facet czyli Iker Casillas. Ktoś go wpuścił do bramki, smarkacza. Można powiedzieć: chciał chłopaka utopić, wybić piłkę z głowy, a stało się zupełnie inaczej. Do odważnych świat należy - podkreślił.

Ma pomysł na siebie

Były kadrowicz wrócił na koniec jeszcze do pomocnika Bologny, który jest tak chwalony. Ostatnio na naszych łamach komplementował go Massimo Ambrosini, były pomocnik reprezentacji Włoch. Co sądzi o młodym piłkarzu Maciej Szczęsny? - Urbański jest szybki, odważny, pomysłowy i chyba ma też pomysł na siebie jako piłkarza. Dlaczego nie? - ocenił były ligowy bramkarz w rozmowie na kanale "Super Expressu".

