Kibice rzucili się na Zbigniewa Bońka. Wszystko przez jeden wpis byłego prezesa PZPN, ostra wymiana zdań

Zbigniew Boniek bez wątpienia jest jedną z największych postaci w historii polskiej piłki nożnej, ale jego głos ma też znaczenie w Europie. Legendarny piłkarz, były trener, a także prezes PZPN w latach 2012-2021 od kwietnia 2021 roku jest jednym z wiceprezydentów UEFA. Ta zaszczytna posada niesie za sobą jednak nie tylko prestiż. Widać to po ostatnim wpisie Bońka, który po półfinale Hiszpania - Francja dość niespodziewanie postanowił cofnąć się do kontrowersyjnych wydarzeń z ćwierćfinału Hiszpanów z Niemcami. W ten sposób niejako umniejszył sukces drużyny Luisa de la Fuente, a kibice nie zamierzali tak tego zostawić.

"Idę sobie pobiegać i tak sobie myślę, że gdyby Taylor gwizdnął karnego dla Niemców… W erze VAR niepodyktowanie takiego karnego to grzech śmiertelny wszystkich, którzy w tej decyzji brali udział. Dzisiaj kto? Anglia czy Holandia" - napisał Boniek w środę rano. Chodziło mu oczywiście o zagranie ręką Marca Cucurelli, po którym nie było rzutu karnego w dogrywce, a Niemcy jeszcze długo będą czuć się pokrzywdzeni. Problem w tym, że UEFA uznała decyzją Anthony'ego Taylora za prawidłową, co internauci natychmiast wytknęli wiceprezydentowi europejskiej centrali.

i Autor: X/Zbigniew Boniek Wpis Zbigniewa Bońka po półfinale Hiszpania - Francja

"Szkoda tylko Panie Prezesie, że UEFA podobno uznała tę decyzję za prawidłową... "Ręka Cucurelli nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji". Zatem pytanie, dokąd te interpretacje (tworzone przez 'górę') zmierzają" - skomentował sędzia Łukasz Rogowski. "To spyta Prezes Rosettiego, dlaczego wg jego zaleceń ręka Cucurelli to nie karny" - napisał w podobnym tonie dziennikarz Kuba Seweryn. Inni użytkownicy portalu X skupili się z kolei na tym, że Taylor popełniał błędy w obie strony i Niemcy i tak mogą mówić o dużym szczęściu, że Toni Kroos nie obejrzał czerwonej kartki już w pierwszych minutach ćwierćfinału.

"Gdyby Taylor nie bał się normalnie sędziować to Kroosa nie powinno być po 10 minutach, więc to takie gdybynierstwo" - brzmi najpopularniejszy komentarz, który zebrał nawet więcej polubień niż wpis Bońka! "Tak sobie myślę, że gdyby Taylor był sędzią, to widziałby co odwala Kroos i wysłał go do szatni po niespełna 10 minutach" - wtórował mu inny internauta. Zdecydowana większość odpowiedzi na tweet 68-latka jest właśnie w takim tonie.