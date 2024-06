Kim jest Yamine Lamal? Sylwetka napastnika reprezentacji Hiszpanii: klub, rekordy, rodzina

To, że Yamal poprawi kolejny rekord, nie jest niczym niezwykłym. W dziedzinie „najmłodszy” bije je przecież od długiego czasu. Lada moment może też zamieszać w rubryce „najdroższy”...

Lamine Yamal - reprezentacja

W zasadzie – o czym więcej w rozdziale „rodzina” – mógłby reprezentować barwy aż trzech krajów. Hiszpanie szybko połapali się jednak, z jaką perełką mają do czynienia. Miał niewiele ponad 14 lat, gdy zaproszono do na mecz reprezentacji U16. Trzy miesiące po 15. urodzinach debiutował w kadrze U17, a dwa tygodnie później – w zespole narodowym U19. W tym momencie wiadomo już było, że jedynie kwestią czasu jest występ w ekipie La Furia Roja. Luis de la Fuente wezwał go „pod broń” na eliminacyjny mecz EURO 2024 z Gruzją i dał szansę gry od 44. minuty. Młodziak odwdzięczył mu się golem pieczętującym wygraną swego zespołu 7:1. Miał 16 lat i 57 i jednocześnie pobił – bardzo świeże – krajowe rekordy klubowych kolegów: Gaviego (najmłodszy reprezentant Hiszpanii) i Ansu Fatiego (najmłodszy strzelec reprezentacyjnej bramki). W marcu 2024 (3:3 z Brazylią) został najmłodszym asystentem w kadrze. Po tym występie został pożegnany owacjami przez publiczność zgromadzoną na Santiago Bernabeu w Madrycie, co akurat graczom Barcelony raczej nie zdarza się często... W sumie w siedmiu dotychczasowych grach (stan na 9.06.) w reprezentacji zdobył dwa gole i zaliczył sześć asyst!

Mejor no queremos saber qué estabais haciendo vosotros con 16 años¡Pero a Lamine Yamal le apetece hacer HISTORIA por partida doble esta tarde en Georgia y convertirse también en el goleador más joven en la historia de la selección!#SelecciónRTVEhttps://t.co/WDhgRQ9Rwp pic.twitter.com/IQidWwz2Ad— Teledeporte (@teledeporte) September 8, 2023

Lamine Yamal - klub

Mało kto pamięta, że nim – niemal iu progu szkoły podstawowej – trafił do słynnej La Masii, czyli akademii Blaugrany, miał wpisaną w CV przynależność do C.F. La Torreta w miejscowości Granollers. Wkrótce jednak jego rodzina przeniosła się do odległego o 15 km nadmorskiego Mataro, a tam już wypatrzyli go skauci Barcelony. I znów wraca nam przedrostek „naj”. Wchodząc na boisko w spotkaniu LaLiga przeciwko Realowi Betis w wieku 15 lat i 290 dni, stał się najmłodszym graczem w historii Barcy z występem ekstraklasowym. A potem został też najmłodszym autorem gola w lidze i w… Lidze Mistrzów! Nic dziwnego, że dziś Paris St. Germain właśnie w nim widzi następcę Kyliana Mbappe, proponując Katalończykom 200 mln euro (tylko Neymar kosztował więcej). Barcelona jednak w kontrakcie Yamala zapisała kwotę odstępnego na poziomie miliarda (!), więc oferta Francuzów to ledwie ułamek tych pieniędzy...

Lamine Yamal - rodzice, rodzeństwo

Rodzice skrzydłowego Barcelony pochodzą z Afryki. Ojciec, Mounir Nasraoui, urodził się w Maroki, mama - Sheila Ebana – w Gwinei Równikowej. Lamine miał więc prawo wyboru reprezentacji narodowej i przez chwilę – w 2023, gdy dyscyplinarnie „wypadł” na chwilę z hiszpańskiej kadry U17 – zastanawiał się nad ofertą marokańską. Zaraz potem jednak dostał powołanie do La Furia Roja i dylematy zostały rozwiązane.

Lamine ma rodzeństwo – brata o imieniu Keyne oraz siostrę Baraę.

Lamine Yamal - sylwetka

● Data urodzenia: 13.07.2007

● Klub: FC Barcelona

● Bilans w kadrze (mecze/gole): 7/2 (na dzień 9.06.)

● Debiut w kadrze: 8.09.2023 (Gruzja - Hiszpania 1:7)