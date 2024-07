Komentator TVP przedmiotem internetowych żartów. Wystarczyło jedno zdjęcie z Jackiem Laskowskim

Jacek Laskowski to komentator niezwykle doświadczony. Na swoim koncie ma już mecze najważniejszych imprez piłkarskich. Nie mogło go też zabraknąć na Euro 2024. Laskowski pracuje dla TVP, które jest głównym nadawcą turnieju w Niemczech. Podobnie jak inni sprawozdawcy i pracujący przy czempionacie za naszą zachodnią granicą aktualnie korzysta z dwóch dni wolnych między 1/8 finału a ćwierćfinałami. To co dla piłkarzy i pracowników mediów jest zbawieniem, dla kibiców jest wielkim ciosem. Wielu fanów przez ostatnie kilkanaście dni przyzwyczaiło się do codziennych meczów i przy takiej przerwie nie mogą znaleźć sobie miejsca. Pracodawca Jacka Laskowskiego postanowił wykorzystać to do stworzenia zabawnego obrazka.

Jacek Laskowski memem TVP

Na portalach społecznościowych TVP pojawił się okazjonalny mem. Wykorzystano do niego twarz Jacka Laskowskiego, która zastąpiła popularnego komika Jasia Fasolę. Znany motyw stał się prawdziwym hitem w sieci i szybko zdobył popularność. "W oczekiwaniu na ćwierćfinały Euro 2024" napisano nad fotkami z twarzą komentatora, wyraźnie zniecierpliwionego brakiem piłkarskich emocji na Euro 2024.

