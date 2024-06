Krzysztof Piątek daje nadzieję reprezentacji Polski! Mamy wyrównanie!

No i niestety!

Mecz Polaków z Austriakami nie zaczął się dobrze. Polacy od dziewiątej minuty spotkania przegrywali po tym, jak drogę do bramki znalazł Trauner. Chwilę później, sędzia nie dopatrzył się oczywistego rzutu karnego, który mógłby dać "Biało-Czerwonym" wyrównanie. Na całe szczęście, już przy 30. minucie spotkania drogę do bramki znalazł Krzysztof Piątek! Mamy to panowie! Walczymy o jak najlepszy rezultat!

Reprezentacja Polski wyrównuje! Jest bramka Krzysztofa Piątka!

Michał Probierz stawiając na Krzysztofa Piątka zaskoczył opinię publiczną w Polsce, ale okazuje się, że wybór selekcjonera jest jak najbardziej słuszny! Po tym, jak Austriacy zyskali prowadzenie w meczu przeciwko "Biało-Czerwonym", nasza drużyna narodowa zaczęła grać lepiej i gonić wynik. Dobre szanse na wyrównanie stracił m.in. Nicola Zalewski, a sędzia tez nie pomagał Polakom, nie gwiżdząc oczywistego rzutu karnego. Na całe szczeście w 30. minucie spotkania drogę do bramki znalazł Krzysztof Piątek, dobijając piłkę, która znalazła się w polu karnym po uderzeniu Jana Bednarka. Walczymy dalej!