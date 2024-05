Łzy stanęły nam w oczach po tych wieściach o Dariuszu Szpakowskim. Wyjątkowe informacje tuż przed Euro 2024

Fani Dariusza Szpakowskiego mogą zacierać ręce

Dariusz Szpakowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy sportowych w historii naszego kraju. Zdawał relacje z niezliczonych imprez sportowych, w tym igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata w piłce nożnej. Czas jest jednak nieubłagany i z pewnością fani muszą przygotowywać się na to, że 73-letni obecnie komentator odejdzie na emeryturę. Póki to się nie stanie jednak, to kibice piłkarscy będą mogli cieszyć się jego głosem przynajmniej na nadchodzących mistrzostwach Europy, gdzie wiadomo, że skomentuje m.in. finał turnieju. Ale to nie koniec dobrych wieści.

Jakub Kwiatkowski: Szpakowski będzie komentował tak długo, jak będzie chciał Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przed Dariuszem Szpakowskim kolejne wyzwanie

Jakiś czasu temu TVP Sport podało już rozpiskę meczów, które skomentuje Dariusz Szpakowski w parze z Grzegorzem Mielcarskim. Wśród nich znajdą się m.in. mecz Polska – Austria czy finał całego turnieju. Ale okazuje się, że oprócz komentowania spotkań legendarny dziennikarzy otrzyma także do poprowadzenia... teleturniej! Jak podają wirtualnemedia.pl, Dariusz Szpakowski będzie prowadzącym programu „Mecz – teleturniej piłkarski”, który zostanie wyemitowany w czerwcu w TVP.

Oprócz Szpakowskiego w projekcie udział mają wziąć Wojciech Frączek i Patryk Ganiek, a w turnieju rywalizować będą 4-osobowe zespoły, które będą musiały odpowiadać na pytania związane z piłkarzami, trenerami czy reprezentacjami. Tematy dotyczyć będą zarówno historii piłki nożnej, jak i aktualnych wydarzeń.