Michał Probierz ogłosił szeroką kadrę na Euro 2024! Jest wielki powrót do reprezentacji i jest wielki nieobecny!

Od kilku dni wiadomym było, że 29 maja będzie dniem, w którym poznamy szeroką kadrę na mistrzostwa Europy w Niemczech. Michał Probierz nie ukrywał, że w powołaniach będzie kilka zaskoczeń, ale również kilka rozczarowań, zwłaszcza dla danych zawodników. Selekcjoner w rozmowach z mediami dawał do zrozumienia, że jedną z niespodzianek może być brak Matty'ego Casha, który wciąż miał się nie uporać z problemami zdrowotnymi. Choć oficjalnie kadra miała zostać podana wieczorem, w południe pojawił się wpis z listą powołanych zawodników.

Znamy szeroką kadrę na Euro 2024!

I potwierdziły się plotki, że m.in. Casha zabraknie na zbliżającym się turnieju. Jest za to wielki powrót do kadry, o którym również mówiono. Powołanie otrzymał Arkadiusz Milik. Napastnik ostatnio był pomijany przez selekcjonera, ale miał całkiem niezłą końcówkę sezonu w Juventusie i zdaniem selekcjonera zasłużył na danie mu szansy. Jednym z najbardziej zaskakujących nazwisk w kadrze jest niewątpliwie Oliwier Zych, bramkarz Puszczy Niepołomice.

W szerokiej kadrze jest 29 zawodników. Przepisy UEFA pozwalają na to, aby zgłosić maksymalnie 26 piłkarzy, więc 3 zawodników będzie musiało obejść się smakiem. Ostateczna kadra ma być podana do 7 czerwca. Piłkarze będą mieli więc nieco czasu, żeby przekonać do siebie selekcjonera.