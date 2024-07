Nagła wiadomość od Michała Probierza. Selekcjoner zwrócił się do kibiców. Nie zamierzał ukrywać żalu

Jorge Felix o awansie Hiszpanii do finału EURO. Ten piłkarz zachwycił gwiazdę Piasta Gliwice, co za słowa! [ROZMOWA SE]

Miesiąc wielki, piłkarskich emocji. Kilkadziesiąt ciekawych i emocjonujących spotkań. Wiele chwil radości, ale i smutku i wciąż jedno, najważniejsze pytanie. Kto zostanie mistrzem Europy w 2024 roku? Turniej w Niemczech w niedzielę zakończy się starciem Hiszpanów z Anglikami i to jedna z tych drużyn wieczorem będzie miała ogromne powody do radości. Fani obu ekip na pewno licznie stawią się w Berlinie, a w Londynie, czy w Madrycie może dojść do ogromnej fety. Polscy kibice mogą jedynie zazdrościć, że ich odpowiednicy z Hiszpanii i Anglii wciąż mogą emocjonować się Euro 2024.

Biało-czerwoni udział na mistrzostwach w Niemczech zakończyli na fazie grupowej. I choć nie brakuje głosów, że podopieczni Michała Probierza nie zaprezentowali się źle, inni zwracają uwagę, że na wielkich turniejach liczy się wynik, a kolejne niepowodzenie reprezentacji oddaje słaby stan polskiej piłki. Selekcjoner na każdym kroku podkreśla jednak, że widzi szansę na "lepsze jutro". Świadczy o tym także wpis Probierza na platformie X.

Szkoleniowiec zwrócił się do kibiców. - Jako, że kończy się dzisiaj piłkarskie święto, to żałuję, że naszym kibicom i kibickom nie daliśmy okazji kibicować dłużej. Zebrane doświadczenie daje nam fundamenty na przyszłość. Byliście wspaniali na stadionach i przed tv. Dziękuję za wiele miłych słów - czytamy we wpisie Probierza. Słowa trenera spotkały się z pozytywnym odbiorem i wielu kibiców w komentarzach zaznaczyło, że wspiera Probierza.

Jako że kończy się dzisiaj piłkarskie święto 🏆⚽️to żałuję że naszym kibicom/ckom nie daliśmy okazji kibicować dłużej. Zebrane doświadczenie daje nam fundamenty na przyszłość. Byliście wspaniali na stadionach i przed tv. Dziękuję za wiele miły słów spotykając was na ulicach. 🤜 pic.twitter.com/ivTau7ukek— Michał Probierz (@ProbierzMichal) July 14, 2024