Michał Probierz zostaje na stanowisku selekcjonera kadry. Tak prezes PZPN uzasadnił decyzję w sprawie trenera

Przed nimi zmagania w Lidze Narodów

Selekcjoner przejął kadrę w trakcie eliminacji i po barażach wywalczył z nią awans do Euro. Po dwóch porażkach w grupie reprezentacja Polski straciła szanse na awans do fazy pucharowej i jako pierwsza odpadła z niemieckich finałów. Jednak mimo niepowodzenia na turnieju prezes Kulesza wciąż ma duże zaufanie do trenera Probierza. Dlatego przed spotkaniem z Francją w Dortmundzie zdecydował o dalszej współpracy z trenerem przed którym kolejne wyzwania. Pierwsze już jesienią: zmagania w Lidze Narodów. W grudniu za to poznamy rywali w eliminacjach mistrzostw świata.

Cezary Kulesza podjął pilną decyzję w sprawie Michała Probierza! Prezes PZPN ogłosił to piłkarzom przed meczem z Francją

Możemy jeszcze wiele osiągnąć

Do spotkania z piłkarzami i sztabem szkoleniowym doszło w godzinach porannych. To właśnie wtedy szef federacji przekazał swoją decyzję. - Jesteśmy z wami na dobre i złe - powiedział Cezary Kulesza, cytowany przez oficjalny portal PZPN. - Możecie liczyć na nasze pełne wsparcie. Na tych mistrzostwach nie udało się wyjść z grupy, na co wszyscy liczyliśmy, ale wierzymy w to, że wspólnie z selekcjonerem Michałem Probierzem i jego sztabem, możemy jeszcze wiele osiągnąć. (...) Pracujemy dalej razem - podkreślił sternik związku.

Z tego możemy być dumni z Polaków na Euro 2024. Przynajmniej nie pokłócili się o premie

Probierz musi zmienić stosunek do kapitana

Były kadrowicz Cezary Kucharski skomentował decyzję PZPN w sprawie trenera drużyny narodowej. "Aby Michał osiągnął sukces w przyszłości z reprezentacją powinien zmieniać stosunek do RL (Roberta Lewandowskiego - przyp.) i wrócić do zasad z poważnej piłki. Za zasługi to się dostaje medale i ordery, a nie miejsce na boisku. Po drugie wzmocnić swój sztab ludźmi mądrzejszymi od siebie" - zaznaczył były reprezentant Polski.

Michał Probierz o odwadze, ryzyku i meczu z Francją. Tak selekcjoner chce zagrać z wicemistrzami świata

