Z tego możemy być dumni z Polaków na Euro 2024. Przynajmniej nie pokłócili się o premie

Euro 2024 to trzecie mistrzostwa Europy, w których biorą udział 24 drużyny. We wcześniejszych dwóch takich edycjach tylko Ukraina w 2016 roku odpadła już po drugiej kolejce grupowej. Co ciekawe, wtedy swój "mecz o honor" zagrała z... Polską i przegrała (0:1). Po ośmiu latach biało-czerwoni powtórzyli ten jakże zaszczytny wyczyn. W ostatnim spotkaniu na Euro 2024 powalczą o to, by nie skończyć wielkiego turnieju bez punktu. Na tegorocznych mistrzostwach Europy są zresztą ostatnią drużyną, która wciąż ma na koncie bolesne 0 pkt. O ich występie trudno powiedzieć coś pozytywnego, ale my znaleźliśmy kilka powodów do dumy!

Zbigniew Boniek ostro o reprezentacji Polski. Nawet się nie hamował, te słowa nie przejdą bez echa!

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Z tego możemy być dumni z Polaków na Euro 2024

Polacy nie strzelili żadnego samobója, a na Euro 2024 było ich już sześć

Nie pokłócili się o premie za wyjście z grupy

Mieliśmy wyższe posiadanie piłki niż Albania

Nasz trener był najlepiej ubrany

Nie dostaliśmy żadnej czerwonej kartki

W dwóch meczach oddaliśmy aż 10 celnych strzałów, więcej niż m.in. Włochy (6), Francja (6), Anglia (7) i Holandia (8)

Tylko dwa razy złapali nas na spalonym!