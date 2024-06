Zbigniew Boniek ostro o reprezentacji Polski. Nawet się nie hamował, te słowa nie przejdą bez echa!

Jakie MECZE DZISIAJ 25.06.2024 Kto gra dziś we wtorek na Euro 2024 25 czerwca

To się dzieje!

Zbigniew Boniek postanowił zabrać głos w sprawie reprezentacji Polski. Były szef Polskiego Związku Piłki Nożnej udzielił mocnej wypowiedzi w rozmowie z "WP. SportoweFakty", gdzie podsumował start "Biało-Czerwonych" na mistrzostwach Europy. W komentarzu byłego reprezentanta Polski nie brakuje mocnych słów.

Zbigniew Boniek ostro o reprezentacji Polski. Nie hamował mocnej opinii!

Były prezes PZPN w rozmowie z "WP. SportoweFakty" zaznacza, że nie był miłośnikiem składu, na który Michał Probierz postawił przy okazji starcia grupowego na EURO 2024 przeciwko Austrii.

- Nie chodzi tylko o selekcjonera, a o całokształt. Trener nie gra. Natomiast jestem zaskoczony. Starano się sprzedać porażkę z Holandią jako coś pozytywnego. Jeśli faktycznie zagraliśmy świetny mecz, to jedyną zagadką, jeśli chodzi o skład na Austrię, powinna być dyspozycja zdrowotna Lewandowskiego. Tymczasem Probierz zdecydował się na innych piłkarzy i zmienił koncepcję. Wiedziałem, że to nie jest skład, dzięki któremu piłkarsko zdominujemy rywala. - mówi Boniek.

O ile sam Boniek jest zdania, że Probierz nie odniósł dużej porażki na EURO, o tyle ciężko mówić o jego sukcesie w Niemczech.

- To nie tak, że Michał poniósł na Euro 2024 wielką klęskę. Ale też nie mówmy o sukcesie. Jeśli sprzedajemy porażki jako zwycięstwa, ja tego nie kupuję. Nie będę zadowalać się byle czym. Ta drużyna ma większy potencjał niż to, co pokazała na Euro 2024. - mówi były prezes PZPN.