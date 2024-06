Michał Probierz o odwadze, ryzyku i meczu z Francją. Tak selekcjoner chce zagrać z wicemistrzami świata

Z Francją zagrają ofensywnie

W kolejkach polska kadra nie zdobyła punktu. Przegrała z Holandią i Austrią. O ile w pierwszym spotkaniu były powody do optymizmu, to już w tym drugim starciu było duże rozczarowanie. Jak będzie w starciu z Francją? - Namawiam zawodników, żeby ryzykowali i żeby się nie obawiali - powiedział trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej w Dortmundzie. - Jestem za nimi. Jestem przekonany, że potrafią grać w piłkę, że to jest silny zespół. To są zawodnicy, którzy indywidualnie jeszcze nie sprzedali swojego potencjału. Jako trener nie cofnę się z tej drogi. Jutro z Francją będziemy grać ofensywnie. Będziemy chcieli grać w piłkę. Zrobimy wszystko, żeby zawodnicy się pokazali - zapowiedział.

Chce wyciągnąć potencjał piłkarzy

Selekcjoner powtarza, że chciałby, aby jego zespół nie bał się innych rywali, żeby zawsze podopiecznych cechowała odwaga. - Jeżeli chcemy oglądać reprezentację, która gra odważnie i nie boi się nikogo, to jest ta droga - tłumaczył trener Probierz. - Dla mnie bardzo ważny jest potencjał piłkarzy, żeby go wyciągnąć, żeby jeszcze bardziej uwierzyli w siebie. To jest najistotniejsze. Pewność siebie jest kluczem u wszystkich zawodników, żeby uwierzyli w klubach, że są mocni, że są wstanie iść do jeszcze lepszych klubów. Ja w nich wierzę. To wielka przyjemność ich prowadzić. Mimo że mieliśmy dwie porażki, to identyfikuję się z nimi. Wspieram ich całym sercem do tego, żebyśmy byli odważni - dodał szkoleniowiec drużyny narodowej.

