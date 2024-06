Maciej Szczęsny o pożegnaniu Kamila Grosickiego z kadrą. "Potrafił zrobić wiele szumu"

Potrafił troszeczkę dźwignąć kolegów do boju

Trzeba przyznać, że Grosicki zapisał piękną kartę w drużynie narodowej. Był jej podporą przez długie lata. - Trudno wygrzebać jedno konkretne wspomnienie - powiedział Maciej Szczęsny w naszym programie na youtube. - Były czasy, że stanowił o sile naszego skrzydła w reprezentacji. Nawet jeśli nie grał całego meczu czy nie wychodził w pierwszej jedenastce, to bardzo często w momentach kryzysowych różni trenerzy go wpuszczali go na 25-30 minut i potrafił zrobić wiele szumu. Potrafił troszeczkę dźwignąć kolegów do boju. Strzelił kilka ważnych goli - przypomniał.

Na każdego przychodzi pora

Były bramkarz nie ma wątpliwości, że Grosicki może być zadowolony ze swoich dokonań w ekipie Biało-czerwonych. - Myślę, że to była bardzo udana przygoda z reprezentacją dla Kamila Grosickiego, a dla reprezentacji miła przygoda z Kamilem Grosickim - podkreślił Maciej Szczęsny. - Gratuluję kariery. Gratuluję, ze po powrocie do Polski cały czas stanowi o sile zespołu klubowego. Na każdego przychodzi pora, żeby pewnych wyborów dokonywać. Myślę, że Kamil Grosicki dokonuje go w takim właściwym momencie - zaznaczył były bramkarz reprezentacji Polski.

