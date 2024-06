To będzie następca Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski? Padły słowa o wirtuozie i specjalnym darze

Co za słowa o kadrowiczu!

Po mistrzostwach Europy w reprezentacji Polski dojdzie do przetasowań. Selekcjoner Michał Probierz zapowiedział, że w meczu z Francją dojdzie do zmiany w bramce. Na kogo postawi polski szkoleniowiec z duetu: Łukasz Skorupski - Marcin Bułka? - Powinien postawić na najlepszego po Wojtku - powiedział Maciej Szczęsny w naszym programie EURO Express na youtube. - Skoro przed Euro w meczu kontrolnym grał Łukasz Skorupski i grał świetnie, to pewnie wybór na jutrzejszy mecz jest dość oczywisty. Jestem za daleko od reprezentacji jako całości, od poszczególnych bramkarzy, bo nie widuję ich na treningach. Nie wiem, jak układa się ich rywalizacja - zaznaczył.

Wojtek wyraźnie mówił, że tym kimś, kto ma specjalny dar...

Jednak Maciej Szczęsny wskazał bramkarza, który mógłby zastąpić jego syna, gdy ten zakończy grę w drużynie narodowej. - Mogę tylko powiedzieć, że trudno, żebym nie ufał Wojtkowi w jego prawidłową ocenę - wyznał Maciej Szczęsny. - Wojtek wyraźnie mówił, że tym kimś, kto ma specjalny dar do bronienia jest Kamil Grabara. Jego zdaniem pierwszy w kolejce już po Euro, bo na nie nie został zabrany, powinien być Kamil Grabara. Nie mam powodu, żeby nie ufać Wojtkowi w jego doświadczenie, intuicję, bystre oko. Rozumiem, że tak jak kiedyś Gikiewicz nie był specjalnie kochany przez selekcjonerów tak Grabara nie jest pierwszym, drugim, czy trzecim wyborem, skoro nie znalazł się w kadrze na EURO. Żałuję, bo widziałem wiele meczów Kamila Grabary, wprawdzie w telewizji, i owszem - także takie, w których popełniał błędy. Ale generalnie facet rzeczywiście ma coś specyficznego. Mamy wielu dobrych bramkarzy, ale mam ważenie, że Grabara to jest taki materiał na wirtuoza na tej pozycji. Tak sądzę - dodał były bramkarz polskiej kadry.

