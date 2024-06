Cezary Kulesza podjął pilną decyzję w sprawie Michała Probierza! Prezes PZPN ogłosił to piłkarzom przed meczem z Francją

Artur Wichniarek apeluje do kadrowiczów przed meczem z Francją. Jasne stanowisko w sprawie Lewandowskiego

Michał Probierz ma tak naprawdę za sobą pierwsze mistrzostwa Europy w karierze - przed nim już tylko mecz o honor z Francją. Polska po porażkach z Holandią (1:2) i Austrią (1:3) nie ma już szans na awans, a z Francją powalczy o to, by jego drużyna nie była jedyną bez punktów na Euro 2024. Pomimo trudnej sytuacji Biało-Czerwonych prezes PZPN nie ma wątpliwości, że to 51-latek jest odpowiednim trenerem reprezentacji. Właśnie dlatego przed ostatnim meczem Polaków na tegorocznym Euro postanowił ogłosić całej drużynie, że Probierz pozostanie selekcjonerem niezależnie od wyniku.

Z tego możemy być dumni z Polaków na Euro 2024. Przynajmniej nie pokłócili się o premie

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Cezary Kulesza ogłosił przedłużenie kontraktu z Michałem Probierzem

"Podczas porannego spotkania z drużyną i sztabem szkoleniowym, Prezes PZPN Cezary Kulesza przekazał swoje pełne wsparcie, a także ogłosił, że selekcjoner Michał Probierz pozostanie na stanowisku Selekcjonera reprezentacji Polski" - przekazał oficjalny profil PZPN na platformie X (dawniej Twitter). Oznacza to, że Probierz może potraktować mecz z Francją jako wstęp do Ligi Narodów i późniejszych eliminacji do mistrzostw świata.

Były trener m.in. Jagiellonii Białystok prowadził reprezentację Polski w 10 meczach. W pierwszych ośmiu nie poniósł żadnej porażki, ale przegrał dwa kolejne - te najważniejsze na Euro 2024. Biało-Czerwoni pod jego wodzą mają średnią 2 punktów na mecz.