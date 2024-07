i Autor: AP PHOTO Lamine Yamal

Walka o półfinał

Niemcy - Hiszpania NA ŻYWO transmisja z meczu ćwierćfinałowego Euro 2024 dzisiaj 5.07.2024

Jeśli któryś z meczów, można określić mianem przedwczesnego finału mistrzostw Europy, to na pewno wskazanie padłoby na rywalizację Niemców z Hiszpanami. Obie te drużyny przed Euro 2024 typowane były do złotego medalu, ale jedna z nich przygodę z turniejem zakończy już na ćwierćfinale, co będzie uznawane zarówno w Niemczech, jak i Hiszpanii za spore rozczarowanie. Poniżej dowiesz się, gdzie oglądać mecz Niemcy - Hiszpania na żywo 5.07.2024.