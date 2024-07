Nieprawdopodobny gol Lamine Yamala! To nagranie na zawsze przejdzie do historii. Trzeba to zobaczyć

„Po raz kolejny”, bo już w momencie wyjścia na boisko w pierwszym meczu grupowym Hiszpanów na tym EURO stał się najmłodszym w dziejach zawodnikiem biorącym udział w finałach ME. Pobił tym samym rekord Polaka, Kacpra Kozłowskiego, sprzed trzech lat. Yamal miał w chwili rozpoczęcia meczu Hiszpania – Chorwacja 16 lat i 338 dni.

Już wtedy było wiadomo, że młody zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego jest w stanie wymazać z tabel rekordów i inne topowe osiągnięcie. Dwadzieścia lat temu Szwajcar Johan Vonlanthen, strzelając... Francuzom gola w fazie grupowej EURO 2004, miał 18 lat i 141 dni i stal się najłodszy, autorem gola w finałach ME. Nie przyniosło mu to jednak wielkiego szczęścia: nie zrobił kariery na boiskach Włoch, Holandii, Austrii, Kolumbiii (!) i ojczystej Szwajcarii. Borykając się z kontuzjami, skończył przygodę z piłką w wieku zaledwie 32 lat.

Lamine Yamal rekord Helweta pobił o prawie półtora roku; wszak w przeddzień finału EURO 2024 świętować będzie dopiero 17. urodziny. I być może walnie przyczyni się do awansu swych rodaków do boju o złoto – to okaże się za mniej więcej godzinę. Na razie wiadomo, że jego gol trafi do annałów futbolu nie tylko z racji rekordowo młodego wieku jego autora, ale także wyjątkowej urody.

To było uderzenie „z krótkiej nóżki”, z 21-22 metrów, przy którym Adrien Rabiot nie zdążył doskoczyć do hiszpańskiego natolatka. Zaś Mike Maignan we francuskiej bramce, niepokonany do tego momentu w tym turnieju z gry, nie był w stanie sięgnąć piłki uderzonej z wielką siłą i zegarmistrzowską precyzją!