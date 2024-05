Oto kadra na Euro 2024 według Jana Tomaszewskiego! Odrzucił wielkie gwiazdy, najbardziej dostało się Piątkowi

Kiedy powołania do kadry na Euro 2024?

Wielkiej pompy, jak to bywało przy okazji poprzednich imprez, nie będzie. PZPN ograniczy się do komunikatu o 19:00. Choć selekcjoner powiedział, że wielu zawodników będzie niezadowolonych, to trudno spodziewać się megasensacji. Chociaż z drugiej strony selekcjonerzy w przeszłości zaskakiwali i to mocno. Wielkich niespodzianek nie ma w drużynie Jana Tomaszewskiego, ale są wielcy nieobecni. Legendarny bramkarz nie widzi w kadrze na Euro dwóch gwiazd - Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka.

- Jeśli chodzi o Milika. Myślałem, że on złapie skuteczność... Sytuacji ma mnóstwo, strzela od czasu do czasu, ale więcej psuje. Jeśli się nie wykorzystuje jednej, drugiej, trzeciej sytuacji to zawodnicy w tyłach popełniają błędy – analizuje Tomaszewski. - Piątek to wybitny egzekutor, nie mający nic wspólnego z nowoczesnym futbolem. Napastnicy typu Buksa, Lewandowski czy Świderski jednak potrafią rozegrać piłkę na klepkę, oszukać przeciwnika. Krzysiek Piątek jest zawodnikiem, który tylko i wyłącznie czeka na okazje. To moim zdaniem jest za mało na grę w reprezentacji. Gdybym miał kogoś powołać na czwartego napastnika, to wziąłbym Szymona Włodarczyka ze Sturmu Graz – zaznacza Tomaszewski.

Kadra na Euro 2024 wg Jana Tomaszewskiego

Bramkarze

Wojciech Szczęsny

Marcin Bułka

Łukasz Skorupski

Obrońcy

Paweł Dawidowicz

Jan Bednarek

Jakub Kiwior

Bartosz Bereszyński

Tomasz Kędziora

Matty Cash

Nicola Zalewski

Tymoteusz Puchacz

Bartłomiej Wdowik

Pomocnicy

Przemysław Frankowski

Jakub Moder

Bartosz Slisz

Jakub Piotrowski

Sebastian Szymański

Damian Szymański

Michał Skóraś

Piotr Zieliński

Kamil Grosicki

Jakub Kamiński

Dominik Marczuk

Napastnicy

Robert Lewandowski

Adam Buksa

Karol Świderski