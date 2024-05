Arkadiusz Milik pojedzie na EURO, co zrobi selekcjoner kadry? Były reprezentant nie ma wątpliwości, wszystko wyłożył

Michał Probierz nie ma wątpliwości w sprawie swojej przyszłości! To zrobi, jak wyrzucą go z reprezentacji, jest jasna deklaracja!

Jeden gol na rok w kadrze

Ostatnie lata w kadrze pod względem strzeleckim nie są dla niego najlepsze. Od 2016 roku strzelał rocznie jedną bramkę dla Biało-czerwonych. Wyjątkiem był 2022 rok, gdy nie zdobył żadnej bramki. Ostatnio trener Michał Probierz nie powoływał zawodnika do kadry na baraże. Czy wyśle mu nominacje na finały w Niemczech?

Atutem doświadczenie i lewa noga

Milik przypomniał się trenerowi kadry w meczu z Bologną w hicie Serie A. Wszedł w końcówce i strzelił pięknego gola z rzutu wolnego. Czy pomoże mu to przekonać do siebie selekcjonera? - Ja Arka bardzo cenię - powiedział Michał Pazdan w rozmowie z Kanałem Sportowym. - Grałem z Arkiem w reprezentacji, grałem w Górniku Zabrze. Gra w Juventusie Turyn. OK, ma takie momenty w reprezentacji, że nie zawsze daje to, czego od niego oczekujemy. Ale ma to doświadczenie. Grał na wcześniejszych turniejach. Uważam, że ta lewa noga Arka dalej jest bardzo dobra - podkreślił były obrońca reprezentacji Polski, który występuje w zespole Wieczysta Kraków.

