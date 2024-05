i Autor: ALFREDO FALCONE/LAPRESSE VIA AP Arkadiusz Milik

Pojedzie na EURO?

Arkadiusz Milik zachwycił we Włoszech! Co za bomba gwiazdy Juventusu, to trzeba zobaczyć! [WIDEO]

Arkadiusz Milik (30 l.) nie traci nadziei na to, że załapie się do kadry na EURO. Właśnie przypomniał się selekcjonerowi reprezentacji Polski. Napastnik Juventusu popisał się cudownym strzałem z rzutu wolnego w remisowym 3:3 wyjazdowym meczu z Bologną w 37. kolejce Serie A.