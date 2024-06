Piłkarz reprezentacji znalazł pocieszenie po klęsce z Austrią u boku seksownej blondynki. Romantyczny spacer, miłość bucha od nich jak lawa [ZDJĘCIA]

Chorwacka piękność rozgrzała nas do czerwoności! Ivana Knoll to prawdziwa miss EURO 2024, mamy gorące zdjęcia!

Reprezentacja Polski przegrywając 1:3 z Austrią zawiodła na całej linii. Do Berlina zjechały tysiące polskich kibiców, którzy do końca wierzyli w końcowy sukces, ale niestety biało-czerwoni nie mieli żadnych szans ze świetnie dysponowanymi Austriakami. Wszyscy piłkarze przeżywają mocno porażkę, nawet ci, którzy grali mało albo wcale. Wszak do drużyny należy aż 26 piłkarzy. Jednym z takich graczy jest Michał Skóraś, pomocnik belgijskiego Club Brugge. W sobotę po południu młody skrzydłowy wziął pod skrzydło piękną Adę Mizgalską i udał się z nią na romantyczny spacer po Hanowerze. Choć rzecz jasna nie widać było uśmiechów na ich twarzach, to piłkarzowi po klęsce przyda się tak ważne wsparcie ukochanej osoby.

Romantyczny spacer Michała Skórasia z blondwłosą pięknością

Tym bardziej, że na ostatni mecz z Francją, o pietruszkę, można spodziewać się zmian w składzie i tego, że szansę dostaną ci, którzy nie grali. Na swój czas na boisku z pewnością liczy Skóraś, który miał dobrą końcówkę sezonu w lidze belgijskiej. - Zagramy z Francją najmocniejszym składem, który będzie przygotowywać pod kątem Ligi Narodów – powiedział na konferencji prasowej Michał Probierz. Czy oznacza to szansę na m.in. Skórasia?

Michał Pazdan o występie obrony w meczu z Austrią. Były reprezentant Polski nie pozostawił złudzeń

