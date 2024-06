Michał Pazdan o występie obrony w meczu z Austrią. Były reprezentant Polski nie pozostawił złudzeń

Cały czas daleko, cały czas spóźniony...

W pierwszej połowie nasza kadra dała szybko się zaskoczyć. W tej sytuacji nie popisali się obrońcy. - Dawidowicz przez pierwsze 10-15 minut jakby w ogóle nie był w meczu - powiedział Michał Pazdan w Kanale Sportowym. - Cały czas daleko, cały czas spóźniony. Później lepiej. Było widać, że otrząsnął się z tego, ale koniec końców jest zamieszany przy bramce - dodał.

Adam Buksa wprost o klęsce z Austrią na EURO, niczego nie ukrywał. Padły słowa o skarceniu i bólu serca

Grając wysoko musisz być wyczulony...

Na drugą połowę nasi piłkarze wyszli pełni nadziei. Jednak zamiast strzelić drugiego gola, sami stracili dwie bramki. - Tak samo rozmawialiśmy na temat Bednarka - tłumaczył Michał Pazdan w Kanale Sportowym. - Na razie dobrze, ale mówiłem poczekajmy do końca. Jedna obcinka, to jest właśnie to wyjście wyżej. Jednak w pewnym momentach grając wysoko musisz być na to wyczulony - zaznaczył o zachowaniu obrońców.

Krzysztof Piątek o przyczynach porażki z Austrią. To zadecydowało o sukcesie rywali w Berlinie

Michał Pazdan:🗣️ „Dawidowicz przez pierwsze 10-15 minut nie był w meczu. Bednarek - jedna obcinka…” pic.twitter.com/wdSKB2KQnl— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) June 21, 2024

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej