Polscy kibice mogą załamać ręce na dziesięć dni przed Euro 2024. Nadeszły druzgocące wieści

Reprezentacja Polski zaczęła już misję "Euro 2024". Od niedzieli piłkarze powołani przez Michała Probierza do szerokiej kadry są na zgrupowaniu w Warszawie, gdzie w piątek (7 czerwca) i poniedziałek (10 czerwca) zagrają towarzyskie mecze z Ukrainą i Turcją. Będą to ostatnie sprawdziany Biało-Czerwonych przed wyjazdem do Niemiec, jednak zanim Polacy wyszli na murawę, już oceniono ich szanse na sukces. Serwis Opta przeprowadził analizę za pomocą "superkomputera", który wyliczył szanse wszystkich reprezentacji zakwalifikowanych na Euro 2024. Przeprowadzono 10 tysięcy symulacji meczów i rezultaty nie są dla Polski optymistyczne.

Polska bez szans na wygranie Euro 2024. Druzgocące obliczenia

Z obliczeń Opty wynika, że głównymi faworytami do wygrania turnieju są Anglia (19,9 proc.) i Francja (19,1 proc.). Nieco mniejsze szanse daje się Niemcom (12,4 proc.), Hiszpanii (9,6) i Portugalii (9,2). Na przeciwległym biegunie znajduje się Polska, która wygrała... 0,8 proc. symulacji. To dopiero 18. wynik, a niżej plasują się szanse jedynie Czechów, Rumunów, Słoweńców, Słowaków, Albańczyków i debiutujących Gruzinów. Jest też jednak promyk nadziei w postaci szans Polaków na wyjście z grupy!

Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024?

W analizach "superkomputera" Francja wygrywała grupę D w prawie 58 proc. przypadków. Na drugim miejscu najczęściej kończyła Holandia, co nie jest zaskoczeniem, ale Polacy mają zdaniem Opty spore szanse na grę w fazie pucharowej. Czeka ich walka z Austrią, która w 32,5 proc. symulacji zajmowała trzecie miejsce, przy 30,9 proc. Polski. Wedle tych symulacji jest o co grać, bo trzecia pozycja oznacza całkiem spore prawdopodobieństwo awansu do 1/8 finału!

Szanse Polski na Euro 2024 wg analizy "superkomputera" Opty: