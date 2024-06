Polska odpada z Euro 2024! Koniec marzeń Polaków na awans, odpadamy z turnieju jako pierwsi

Polska pierwszą drużyną, która odpadła z Euro 2024!

Nastawienie do Euro 2024 zmieniało się u kibiców, a nawet i ekspertów, kilkukrotnie. Przede wszystkim po fatalnych i kompromitujących eliminacjach nie mieliśmy wielkich nadziei na awans do turnieju głównego – po tym, jak m.in. w dwóch meczach z Mołdawią zdobyliśmy ledwie punkt, mało kto wierzył, że w finale barażów ogramy Walię i to na wyjeździe. Po remisie i awansie po rzutach karnych z Walią wciąż mało kto widział w reprezentacji Polski drużynę, która jest w stanie rzucić wyzwanie Holandii, Austrii oraz Francji w grupie na Euro 2024. A jednak, całkiem niezłe sparingi sprawiły, że fani zaczęli wierzyć, że można zająć chociaż to trzecie miejsce. Już wiemy, że tak się nie stanie.

Koniec szans Polski na wyjście z grupy na Euro 2024. Zdecydował mecz Holandia - Francja

Warto zauważyć, że nawet po porażce z Holandią 1:2 wielu kibiców tym bardziej wierzyło, że jesteśmy w stanie uzyskać dobry wynik – Polacy pod wodzą Michała Probierza zagrali niezłe spotkanie i wydawało się, że jesteśmy w stanie pokonać Austrię, co było w zasadzie najważniejszym wymogiem do wyjścia z grupy. Niestety, Choć do 66. minuty meczu z Austrią remisowaliśmy i mieliśmy nawet więcej strzałów od swoich rywali, to później dwa bramki pozbawiły nas złudzeń, która drużyna ostatecznie była tego dnia lepsza. A inne wyniki w grupie ułożyły się tak, że już nie było żadnych szans na wyjście z grupy choćby z 3. miejsca.

Dzieła dopełnił mecz Holandii z Francją. Jako że obie te drużyny wygrały swoje pierwsze mecze, to remis w ich bezpośrednim starciu sprawił, że Polska nie może wyprzedzić już żadnej z nich, nawet w przypadku wygrania meczu z Francją w ostatniej kolejce. Wszystko dlatego, że Holandia i Francja mają po 4 punkty (my zero, więc ich nie wyprzedzimy wygrywając z Francją), a Austria ma 3 punkty i jej nie wyprzedzimy przez gorszy bilans meczów bezpośrednich, nawet zrównując się z nią punktami.