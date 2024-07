Potworna statystyka na Euro 2024. Napastnicy powinni się wstydzić

Cody Gakpo, Jamal Musiala, Ivan Schranz i Georges Mikautadze - wszyscy trzykrotnie zdołali trafić do siatki w trakcie tego Euro, ale tylko ten pierwszy może jeszcze poprawić wynik. Holandia zmierzy się z Anglią już w środę, Niemców, Słowaków i Gruzinów na turnieju już nie ma. Przypomnijmy, że na poprzednim Euro sam Robert Lewandowski strzelił trzy gole...

Jeden hat-trick dzieli każdego piłkarza, który zagra w półfinale, od włączenia się do rywalizacji o koronę króla strzelców. Zawodników z dwiema bramkami na koncie jest już więcej. Dziesięciu piłkarzy, ale w półfinale będą mogli zagrać: Jude Bellingham, Fabian Ruiz, Harry Kane, Dani Olmo i Donyell Malen.

Pierwsi do gry wkroczą Hiszpanie i Francuzi, ich półfinał w Monachium już we wtorek o godz. 21.00. To właśnie przypadek wicemistrzów świata jest w trakcie tego turnieju mocno omawiany przez ekspertów, bowiem Francuzi do najlepszej czwórki dostali się, mimo że nie strzelili żadnego gola z gry. W grupie wygraną z Austrią dał im gol samobójczy Maxa Wobera, w zremisowanym meczu z Polską z rzutu karnego trafił Kylian Mbappe, wygraną z Belgią w 1/8 finału uratował samobój Jana Vertonghena, a Portugalię "Trójkolorowi" pokonali po karnych.

Wszystkie "swojaki" na Euro 2024:

Donyell Malen (Holandia dla Austrii)

Antonio Rudiger (Niemcy dla Szkocji)

Maximilian Wober (Austria dla Francji)

Robin Le Normand (Hiszpania dla Gruzji)

Jan Vertonghen (Belgia dla Francji)

Samet Akaydin (Turcja dla Portugalii)

Mert Muldur (Turcja dla Holandii)

Riccardo Calafiori (Włochy dla Hiszpanii)

Klaus Gjasula (Albania dla Chorwacji)

Robin Hranac (Czechy dla Portugalii)

