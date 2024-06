Przemysław Frankowski o nastawieniu, podejściu do meczów na EURO. Tego piłkarza nazwał filarem kadry, o kogo chodzi?

Idealny sparing pod Holandię

Reprezentacja Polski po zwycięstwach w meczach kontrolnych z Ukrainą i Turcją jest gotowa do startu na mistrzostwach Europy. - Pierwsza połowa z Turcją była dobra - powiedział Frankowski. - Stworzyliśmy kilka sytuacji. W drugiej połowie po zmianach trochę gorzej to wyglądało, aczkolwiek stworzyliśmy też bardzo dobre sytuacje. Generalnie myślę, że był to pozytywny mecz. Idealny przeciwnik przed pierwszym spotkaniem z Holandią - ocenił.

Zalewski jest filarem zespołu

Z dobrej strony pokazał się wchodzący do drużyny Kacper Urbański, a zwycięstwo z Turcją przypieczętował Nicola Zalewski. Ten duet będzie odkryciem na EURO? - Widać, że Urbański ma to coś – pomocnik Lens komplementował kolegę. - Jest czasami bezczelny. Fajnie wkomponował się w zespół. Wierzę, że pomoże nam na Euro. Zalewski co mecz pokazuje, że naprawdę jest filarem tego zespołu. Bierze wiele piłek na swoje barki. I super, bo ten piłkarz ma wielkie umiejętności. Tylko się cieszyć, że nam w tym pomaga – zaznaczył.

Trzeba patrzeć na siebie

W grupie zagramy z Holandią, Austrią i Francją. O co będzie walczyć polska kadra w starciach z tymi rywalami? - Naszym celem jest wyjście z grupy – wyznał Frankowski. - Każdy powinien w to wierzyć. Ważny jest ten pierwszy mecz. Chcemy dobrze go zacząć. Nasza koncentracja jest na batalii z Holandią. To drużyna, która ma wiele piłkarskiej jakości. Na pewno nie będzie to łatwy mecz. Ale musimy patrzeć na siebie – przekonywał.

Pozytywnie nastawią się do meczów

Kadrowicz uważa, że kluczowe będzie podejście i nastawienie zawodników. - Wiadomo, że Holandia, Austria i Francja mają piłkarzy z dużą jakością i czasem będą gorsze momenty – tłumaczył. - Ale wierzę, że pozytywnie nastawimy się do tych meczów i pokażemy dobrą jakość piłkarską – przyznał pomocnik reprezentacji Polski.

