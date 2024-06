Maciej Rybus bez ogródek o reprezentacji Polski przed Euro 2024. Naprawdę powiedział to Rosjanom

Maciej Rybus jeszcze na Euro 2020 reprezentował Polskę, ale kilka miesięcy później jego kariera znalazła się na poważnym zakręcie. Sam piłkarz oczywiście nie miał wielkiego wpływu na inwazję Rosji na Ukrainę, jednak podjął jednoznaczną decyzję i kilka miesięcy po wybuchu wojny postanowił pozostać w Rosji, przechodząc z Lokomotiwu Moskwa do Spartaka Moskwa. Ten ruch sprawił, że PZPN oficjalnie wyłączył go z kadry przygotowującej się do mistrzostw świata w Katarze, a od tamtej pory Rybus na dobre wypadł z reprezentacji. Przed Euro 2024 wypowiedział się jednak o szansach kolegów w rosyjskich mediach.

- Polska drużyna ma szanse, ale grupa jest bardzo trudna. Wierzę w chłopaków. Mam nadzieję, że uda im się wyjść z grupy - powiedział rosyjskim dziennikarzom zawodnik Rubina Kazań, którego pozycja w klubie jest jednak daleka od optymalnej. W ostatnim sezonie zagrał w zaledwie 7 z 30 możliwych meczów ligowych. W reprezentacji po raz ostatni wystąpił w listopadzie 2021 r., ale jego ostatnie słowa wskazują na to, że dalej czuje się częścią drużyny.

- Nie wiem, najpierw musimy przygotować się do pierwszego meczu, a potem zobaczymy - stwierdził zapytany przez Rosjan o to, czego może sobie życzyć reprezentacja Polski na Euro 2024. Rybus łącznie uzbierał w kadrze 66 występów, ale nie zanosi się na to, aby mógł powiększyć ten dorobek. W biało-czerwonych barwach grał na trzech wielkich turniejach - Euro 2012, Euro 2020 i MŚ 2018.