Rodzinny dramat reprezentanta kraju! Tajemniczy komunikat. Musiał działać natychmiast

- Pomocnik reprezentacji Anglii, Phil Foden "tymczasowo" opuścił zgrupowanie "Trzech Lwów" w Niemczech i musiał wyjechać do Anglii. W komunikacie The Football Association poinformowano, że zawodnik Manchesteru City musiał wrócić do domu z powodu "pilnej sprawy rodzinnej". - czytamy na stronie "BBC" chwilę po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o tym, że zaledwie jeden dzień po ostatnim meczu Anglików w fazie grupowej Euro 2024, Foden wyjechał z Niemiec. Obecnie nie jest jasny powód, dla którego zawodnik Manchesteru City opuścił zgrupowanie.

Nietrudno się jednak domyślić, że sprawa rodzinna Phila Fodena musi być naprawdę poważna, jeżeli ten zdecydował się natychmiast opuścić zgrupowanie reprezentacji Anglii i wrócić do swojego kraju. Obecnie mówi się o tym, że ma to być jedynie tymczasowe, jednak w przypadku ewentualnej sporej tragedii, zawodnik Manchesteru City może zakończyć udział w Euro przed 1/8 finału.

Podopieczni Garetha Southgate'a po trzech meczach w grupie C zajęli pierwsze miejsce wyprzedzając Danię, Słowenię i Serbię, jednak ich styl gry pozostawiał wiele do życzenia, co nie podobało się nawet kibicom "Trzech Lwów" który wygwizdali swoich piłkarzy podczas ostatniego spotkania grupowego ze Słowenią.