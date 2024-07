i Autor: AP Photo Benjamin Sesko, reprezentant Słowenii

1/8 finału EURO

Słoweńcy grają o ćwierćfinał, mają w swych szeregach szeregach Superbohatera. Tak go widzi Luka Zahović [ROZMOWA SE]

Luka Zahović kilka dni temu – po czterech latach występów w Pogoni – zdecydował się na przeprowadzkę do Górnika. Namawiał go do tego m.in. jego rodak, Erik Janża, który dziś – ze względu na kartkową pauzę – mecz 1/8 finału EURO pomiędzy Słowenia a Portugalią obejrzy z ławki. Zahovicia na mistrzostwach nie ma; odpadł „na ostatniej prostej” przygotowań słoweńskiej kadry do udziału w niemieckim turnieju. „Super Express” porozmawiał z bałkańskim napastnikiem o nadziejach i szansach jego rodaków na sprawienie sensacji.