To dlatego Gareth Southgate jest krytykowany. Cała prawda o popisach Anglii na EURO

Anglicy to główny kandydat do złota, ale jak na razie nie potwierdzają tego podczas niemieckich finałów. - Anglicy są bardzo mocno krytykowani - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - Szczególnie trener Gareth Southgate za taktykę, za zachowawczość, za marnowanie potencjału zespołu. Ale to Anglicy grają w półfinale. Wydaje się, że ta retoryka może zmienić się wyłącznie wtedy, gdy Anglicy wejdą do finału i wygrają mistrzostwo Europy - ocenił.

Nie chcą ryzykować

W fazie pucharowej Anglia ma dużo szczęścia. W 1/8 finału wyeliminowała Słowację po dogrywce, a w ćwierćfinale Szwajcarię po rzutach karnych. - Jeśli ktoś ma być mistrzem Europy, to wszystko musi u niego współgrać - przekonywał Dudek. - Tyle że nie widać w tej angielskiej kadrze radości. Atmosfera nie jest najlepsza. Czuć za to presję, bo kibice domagają się zwycięstwa na Euro. Może i grają trochę lepiej, trzymają piłkę, ale mają bardzo duże problemy z kreowaniem sytuacji, z dojściem do strzału. Ale coś za coś. Nie chcą ryzykować. Wiedzą, że jakość piłkarska na końcu powinna zdecydować. Jak na razie to im się opłaca. Nie jest to miłe do oglądania - wyznał wprost były bramkarz.

