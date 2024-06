Vincenzo Montella o stylu gry reprezentacji Polski. Selekcjoner Turcji na to zwrócił uwagę w grze Polaków

Taras Romanczuk o występach w reprezentacji Polski, pierwszym golu i występie na EURO. Co za słowa o Polsce kapitana Jagiellonii [ROZMOWA SE]

Styl podobny do Gruzji

Polska pokonała 3:1 Ukrainę, a Turcja zremisowała bezbramkowo z Włochami. Włoski szkoleniowiec rywali tak widzi ekipę Biało-czerwonych. - Polska prezentuje podobny styl gry do Gruzji, ale oczywiście nie do końca - powiedział Vincenzo Montella podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Różnice widać przede wszystkim w defensywie. Nie mam wątpliwości, że Polska jest silnym zespołem. Nie ma czegoś takiego jak "łatwiejsze" przygotowania, z każdym rywalem jest jakaś trudność. Ważne, żeby poznać każdego przeciwnika, a w tym celu analizujemy wszystkich zawodników. Przygotowujemy się w inny sposób do każdego meczu - powiedział na konferencji prasowej 49-letni Montella.

Wszyscy są przywiązani do barw i flagi

Turcja podczas mistrzostw Europy w grupie będzie rywalizowała z Czechami, Portugalią i Gruzją. Jak włoski szkoleniowiec ocenia szanse podopiecznych podczas turnieju? - Im więcej czasu wspólnie spędzamy, tym bardziej jesteśmy jak rodzina i chciałbym, żeby kibice też to zobaczyli - podkreślił Montella podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Jesteśmy razem nie tylko na boisku, ale też na spacerach, na posiłkach. Wszyscy moi zawodnicy są zżyci i bardzo przywiązani do barw narodowych i flagi - wyznał włoski trener reprezentacji Polski.

