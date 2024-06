i Autor: Cyfrasport Reprezentacja Polski

Przed Polska - Turcja

Ostatni sprawdzian reprezentacji Polski przed EURO. Tak graliśmy z Turcją, co za bilans Polaków!

Reprezentacja Polski przygotowuje się do startu w finałach mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali z Ukrainą 3:1, a 10 czerwca ich formę sprawdzi Turcja. To będzie ostatni sprawdzian reprezentacji Polski przed EURO. Tak graliśmy z Turcją, co za bilans Polaków!