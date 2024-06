To największy pechowiec w kadrze. Arkadiusz Milik o trudnym czasie, wsparciu kibiców

Pierwsza minuta i to...

Pechowa sytuacja miała miejsce już na początku spotkania. Milik walczył z rywalem i nagle poczuł ból w kolanie. Usiadł na murawie, a potem opuszczał boisko w towarzystwie sztabu medycznego. Można było przypuszczać, że stało się coś poważnego. Na pomeczowej konferencji prasowej trener Michał Probierz od razu potwierdził, że kontuzja wyklucza gwiazdę Juventusu z udziału z niemieckich finałów. Później jeszcze PZPN wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że zawodnik podda się artroskopii stawu kolanowego.

Następnego dnia trener Probierz określił, ile potrwa przerwa Milika. - Arek musi przejść zabieg. Czeka go przerwa - powiedział selekcjoner. - Nie jestem lekarzem, ale będzie to od czterech do sześciu tygodni. Na pewno jest mi go bardzo szkoda. Szczególnie po ludzku, bo widać było ile włożył w to energii. Widać było, jak dobrze wygląda w treningach. Tym bardziej dla nas to wielka szkoda, że wypadł. Ale tak to w piłce bywa - dodał.

W końcu sytuację skomentował piłkarz Juventusu. Nie ukrywa, że jest zawiedziony tym, co mu się przytrafiło. - Jest to dla mnie bardzo trudny czas - napisał Milik w mediach społecznościowych. - Wiem, że kontuzje są częścią sportu i zazwyczaj przychodzą w najgorszym możliwym momencie, ale nie można w żaden sposób się na nie przygotować. Jest mi ogromnie przykro, że nie będę mógł zagrać dla mojego kraju na Euro i pomóc drużynie w walce o nasze wspólne cele. Ale bez względu na wszystko będę do końca kibicował chłopakom z drużyny. Jestem z wami! - podkreślił.

Kadrowicz wystosował także apel do kibiców, aby podczas mistrzostw Europy wspierali polskich piłkarzy. - Jestem dobrej myśli i życzę mojej drużynie samych sukcesów na Euro! - zaznaczył Milik. - Mamy świetnych zawodników, bądźmy z nimi i dajmy z siebie wszystko kibicując Polsce na Euro - wyznał kontuzjowany napastnik.

